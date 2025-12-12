Нови работни места откриват в общинския дом за възрастни хора във Варна
©
Мярката цели да подобри качеството на грижата и организацията на работа в двете социални услуги.
Разходите за новите длъжности ще бъдат покрити изцяло чрез единния разходен стандарт за държавно делегирани дейности за 2026 г. Това означава, че кадровото разширяване ще се осъществи в рамките на предвидения държавен ресурс и общинският бюджет няма да бъде натоварван с допълнително финансиране, беше изтъкнато на днешното заседание.
Три от новоразкритите щатни бройки са предназначени за Дома за стари хора с капацитет от 100 места. Персоналът там ще бъде увеличен с двама санитари и един социален работник, с което общата численост на служителите ще достигне 47 души при досегашни 44.
Останалите три бройки се отпускат за Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, който предоставя грижа за 40 потребители. И тук са предвидени две позиции за санитари и една за сътрудник социална работа. Общата численост на персонала се увеличава от 21 на 24 щатни бройки.
Ако бъде одобрено и от Общинския съвет, решението ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.
Съветниците дадоха също съгласието си за промени в организационно-управленската структура на ОП "Варна – Варна“. Една щатна бройка служител "Информация“ от ПК "Приморски“ ще бъде трансформирана в главен експерт "Здравословни и безопасни условия на труд“.
В дневния ред фигурираше и предложение за увеличаване на длъжностното щатно разписание на дирекция "Социални дейности“ към Община Варна с шест бройки. То обаче не получи необходимата подкрепа от членовете на комисията.
Още от категорията
/
Безплатни турове по Коледа във Варна – експерти ще разказват за историческото наследство на града
16:23
Българските коледни традиции оживяха пред чуждестранните студенти и курсисти във Варненския свободен университет
12:19
Музикалното училище отбелязва 150 години от рождението на своя патрон с празничен концерт във Варна
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.