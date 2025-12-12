Шест нови щатни бройки ще бъдат разкрити в Комплекса за социални услуги за възрастни хора "Гергана“ във Варна, реши временната комисия "Структури и общинска администрация“ към местния парламент.Мярката цели да подобри качеството на грижата и организацията на работа в двете социални услуги.Разходите за новите длъжности ще бъдат покрити изцяло чрез единния разходен стандарт за държавно делегирани дейности за 2026 г. Това означава, че кадровото разширяване ще се осъществи в рамките на предвидения държавен ресурс и общинският бюджет няма да бъде натоварван с допълнително финансиране, беше изтъкнато на днешното заседание.Три от новоразкритите щатни бройки са предназначени за Дома за стари хора с капацитет от 100 места. Персоналът там ще бъде увеличен с двама санитари и един социален работник, с което общата численост на служителите ще достигне 47 души при досегашни 44.Останалите три бройки се отпускат за Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, който предоставя грижа за 40 потребители. И тук са предвидени две позиции за санитари и една за сътрудник социална работа. Общата численост на персонала се увеличава от 21 на 24 щатни бройки.Ако бъде одобрено и от Общинския съвет, решението ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.Съветниците дадоха също съгласието си за промени в организационно-управленската структура на ОП "Варна – Варна“. Една щатна бройка служител "Информация“ от ПК "Приморски“ ще бъде трансформирана в главен експерт "Здравословни и безопасни условия на труд“.В дневния ред фигурираше и предложение за увеличаване на длъжностното щатно разписание на дирекция "Социални дейности“ към Община Варна с шест бройки. То обаче не получи необходимата подкрепа от членовете на комисията.