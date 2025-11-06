Нови уникални марки бяха валидирани във Варна
Тиражът е 5500 броя. Номиналната стойност е 0,95 лв., 1,50 лв., 2,20 лв. и 3,20 лева. Художник: Петър Чучулигов.
Валидирането се проведе във Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров“, в присъствието на началника флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов и областния управител на Варна проф. Андрияна Андреева.
Сред корабите е нарисуван и научноизследователския "Св. св. Кирил и Методий". Церемонията по валидирането е ден преди той да отплава за поредната си атлантическа мисия.
