Марки – блок-лист, четири на брой, бяха валидирани днес във Варна. Те са на тема "Транспорт – научноизследователски кораби“.Тиражът е 5500 броя. Номиналната стойност е 0,95 лв., 1,50 лв., 2,20 лв. и 3,20 лева. Художник: Петър Чучулигов.Валидирането се проведе във Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров“, в присъствието на началника флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов и областния управител на Варна проф. Андрияна Андреева.Сред корабите е нарисуван и научноизследователския "Св. св. Кирил и Методий". Церемонията по валидирането е ден преди той да отплава за поредната си атлантическа мисия.