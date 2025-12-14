В резултат на подписан меморандум между Медицински университет – Варна и Австрийско-американската фондация (Open Medical Institute, OMI), са одобрени шест специализанти на МУ–Варна за участие в едноседмични интензивни обучения в Залцбург през 2026 г., съобщиха от университета.Diagnostic ImagingNeurosurgeryInternal MedicineBone and Joint SurgeryPediatric Hematology and OncologyPediatric Endocrinology and DiabetesОбученията са част от утвърдената образователна програма на Open Medical Institute (OMI) и се провеждат с участието на водещи лектори от престижни университети и клиники в Европа и САЩ. Програмата за 2026 г. включва съответните курсове по образна диагностика, неврохирургия, ортопедия и травматология, както и педиатрична ендокринология и диабет, с ясно определени дати и срокове за кандидатстванеОсвен номинираните специализанти, допълнителни кандидати – специализанти в последните години на обучението си или лекари скоро след придобиване на специалност – могат самостоятелно да кандидатстват директно за OMI обученията чрез официалната платформаМедицински университет – Варна насърчава младите лекари да се възползват от тази възможност за международно обучение, обмен на опит и професионално развитие в доказано висококачествена академична среда.