Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обучения в Залцбург
Одобрените специалности са:
Diagnostic Imaging
Neurosurgery
Internal Medicine
Bone and Joint Surgery
Pediatric Hematology and Oncology
Pediatric Endocrinology and Diabetes
Обученията са част от утвърдената образователна програма на Open Medical Institute (OMI) и се провеждат с участието на водещи лектори от престижни университети и клиники в Европа и САЩ. Програмата за 2026 г. включва съответните курсове по образна диагностика, неврохирургия, ортопедия и травматология, както и педиатрична ендокринология и диабет, с ясно определени дати и срокове за кандидатстване
Важно:
Освен номинираните специализанти, допълнителни кандидати – специализанти в последните години на обучението си или лекари скоро след придобиване на специалност – могат самостоятелно да кандидатстват директно за OMI обученията чрез официалната платформа ТУК.
Медицински университет – Варна насърчава младите лекари да се възползват от тази възможност за международно обучение, обмен на опит и професионално развитие в доказано висококачествена академична среда.
Приложена е програма на едноседмичните обучения
