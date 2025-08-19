Новият посланик на Индия в България – Н. Пр. Арун Кумар Саху, посети ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“. Той бе посрещнат от началника Училището – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов. Той представи дейностите и проектите, които флотската Алма матер развива.Индийският дипломат се запозна и с учебно-материалната база, като подчерта, че е много впечатлен от видяното.