Новият областен управител на Варна встъпи в длъжност
© Varna24.bg
Както вчера Varna24.bg съобщи с решение на Министерския съвет за поста бе избран Атанас Михов, който е бивш началник на ОД на МВР във Варна.
Днес той прие "караулът“ от Андрияна Андреева. Тя го дари с икона на Св. Богородица.
"Чака ни много голямо предизвикателство, което стои не само пред областната администрация във Варна, но и пред държава. Това са разсрочните парламентарни избори през април. Това, наред с цялостната работа в администрацията, ще ми бъде приоритет“, каза той, като поясни, че смята да продължи с екипа на Андреева.
Атанас Михов е доказан професионалист в сферата на вътрешната сигурност с над 30 години служба в системата на МВР. Има дългогодишен управленски опит, бил е награждаван многократно за постигнати отлични резултати, вкл. е носител на почетен знак на МВР. Магистър е по българска филология и по специалността "Защита на националната сигурност“ от Академията на МВР.
Припомняме, че вече бившият губернатор Андрияна Андреева встъпи в длъжност в деня на Освобождението на Варна от Османска власт – 27 юли 2023 година.
