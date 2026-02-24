Сподели close
Новият областен управител на област с административен център Варна встъпи в длъжност. Церемонията се състоя в сграда на ул. "Преслав" 26.

Както вчера Varna24.bg съобщи с решение на Министерския съвет за поста бе избран Атанас Михов, който е бивш началник на ОД на МВР във Варна.

Днес той прие "караулът“ от Андрияна Андреева. Тя го дари с икона на Св. Богородица.

"Чака ни много голямо предизвикателство, което стои не само пред областната администрация във Варна, но и пред държава. Това са разсрочните парламентарни избори през април. Това, наред с цялостната работа в администрацията, ще ми бъде приоритет“, каза той, като поясни, че смята да продължи с екипа на Андреева.

Атанас Михов е доказан професионалист в сферата на вътрешната сигурност с над 30 години служба в системата на МВР. Има дългогодишен управленски опит, бил е награждаван многократно за постигнати отлични резултати, вкл. е носител на почетен знак на МВР. Магистър е по българска филология и по специалността "Защита на националната сигурност“ от Академията на МВР.

Припомняме, че вече бившият губернатор Андрияна Андреева встъпи в длъжност в деня на Освобождението на Варна от Османска власт – 27 юли 2023 година.