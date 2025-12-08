Новият патрулен кораб "Храбри" вече под български флаг
Сред гостите на ритуала бяха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и зам.-министър Аделина Николова.
"Храбри“ е първият от двата модерни кораба, изграждани за ВМС по проекта с NVL. Строен във "МТГ-Делфин“ и успешно изпитан в Черно море, той вече е част от състава на флота – готов да изпълнява национални и съюзни мисии за морска сигурност.
