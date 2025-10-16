Новият посланик на Финландия в България – Н. Пр. г-жа Кирсти Похянкука, гостува на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Тя бе посрещната от началника на Училището – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, който изнесе презентация и я запозна с дейностите и проектите, които ВВМУ развива.Посланикът разгледа и учебно-материалната база на Морско училище. По време на срещата бяха обсъдени възможни сътрудничества и продължаване на добрите връзки с дипломатическата служба на Финландия у нас.