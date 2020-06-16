ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Áèçíåñ
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
×èòàòåëñêè
|Íîâèÿò çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ îò Âàðíà å ìúæ íà 55 ãîäèíè, äîíåñúë âèðóñà îò Ðîäîïèòå
Varna24.bg íàó÷è, ÷å ñå êàñàå çà ìúæ íà 55 ãîäèíè, êîéòî ñå å çàâúðíàë îò îãíèùå íà çàðàçàòà â Ðîäîïèòå, êúäåòî å èìàë êîíòàêò ñ áîëíè îò êîðîíàâèðóñ. Òàêà å ïðåíåñàë âèðóñà â ðîäíèÿ ñè ãðàä Âàðíà.
"Ìúæúò å íàñòàíåí â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà êúì ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà", ñëåä êàòî å ïðîÿâèë õàðàêòåðíèòå çà êîðîíàâèðóñà ñèìïòîìè êàòî âèñîêà òåìïåðàòóðà, çàòðóäíåíî äèøàíå, êàøëèöà è ñèëíà îòïàäíàëîñò", êîìåíòèðà çà ìåäèÿòà íè ä-ð ßíêà Äðàãàíîâà, äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ Íàäçîð íàä çàðàçíèòå áîëåñòè" â ÐÇÈ-Âàðíà.
Íà òîçè åòàï èìà óñòàíîâåíî åäíî êîíòàêòíî ëèöå íà çàðàçåíèÿ è òîâà å íåãîâàòà ñúïðóãà, êîÿòî ñúùî å ïðèåòà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà, êúäåòî ñå î÷àêâà ðåçóëòàòúò îò òåñòîâåòå.
"Ïðè íåÿ èìà ïî-ëåêî èçðàçåíà ñèìïòîìàòèêà, âñå îùå íå å äîêàçàíî äàëè å ñ ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò, íî àêî å çàðàçåíà, âèäèìî ïðîòè÷à ïî-ëåêî. Èçäèðâàò ñå âñè÷êè êîíòàêòíè ëèöà íà âòîðà ëèíèÿ", äîïúëíè îùå ä-ð Äðàãàíîâà.
.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3923
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/654 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
Aíîíèìåí
ïðåäè 22 ìèí.
0
ïðåäè 23 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 52 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 20 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 29 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñêîðî ïîäîáåí äúæä âúâ Âàðíà íå å èìàëî
16:49 / 14.06.2020
Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
08:36 / 16.06.2020
Ïîðîÿò ñúçäàäå ãëàâîáîëèÿ âúâ Âàðíà, çåâçåöè ñå çàáàâëÿâàõà â ëîêâèòå
19:22 / 14.06.2020
Íoða Íeäêoâa ñå èçëîæè áåçêðàéíî
20:32 / 15.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS