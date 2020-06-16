Íîâèÿò çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ îò Âàðíà å ìúæ íà 55 ãîäèíè, äîíåñúë âèðóñà îò Ðîäîïèòå

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 10:42 / 16.06.2020Êîìåíòàðè (6)2597
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Varna24.bg íàó÷è, ÷å ñå êàñàå çà ìúæ íà 55 ãîäèíè, êîéòî ñå å çàâúðíàë îò îãíèùå íà çàðàçàòà â Ðîäîïèòå, êúäåòî å èìàë êîíòàêò ñ áîëíè îò êîðîíàâèðóñ. Òàêà å ïðåíåñàë âèðóñà â ðîäíèÿ ñè ãðàä Âàðíà.

"Ìúæúò å íàñòàíåí â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà êúì ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà", ñëåä êàòî å ïðîÿâèë õàðàêòåðíèòå çà êîðîíàâèðóñà ñèìïòîìè êàòî âèñîêà òåìïåðàòóðà, çàòðóäíåíî äèøàíå, êàøëèöà è ñèëíà îòïàäíàëîñò", êîìåíòèðà çà ìåäèÿòà íè ä-ð ßíêà Äðàãàíîâà, äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ Íàäçîð íàä çàðàçíèòå áîëåñòè" â ÐÇÈ-Âàðíà. 

Íà òîçè åòàï èìà óñòàíîâåíî åäíî êîíòàêòíî ëèöå íà çàðàçåíèÿ è òîâà å íåãîâàòà ñúïðóãà, êîÿòî ñúùî å ïðèåòà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà, êúäåòî ñå î÷àêâà ðåçóëòàòúò îò òåñòîâåòå. 

"Ïðè íåÿ èìà ïî-ëåêî èçðàçåíà ñèìïòîìàòèêà, âñå îùå íå å äîêàçàíî äàëè å ñ ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò, íî àêî å çàðàçåíà, âèäèìî ïðîòè÷à ïî-ëåêî. Èçäèðâàò ñå âñè÷êè êîíòàêòíè ëèöà íà âòîðà ëèíèÿ", äîïúëíè îùå ä-ð Äðàãàíîâà. 

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