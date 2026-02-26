Михаил Околийски изиска в кратък срок изготвяне и представяне на оздравителен план за МБАЛ "Св. Анна“ – Варна във връзка с натрупаните финансови затруднения и създалата се ситуация с отделението по детска хирургия.
По време на разговор с изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Красимир Петров и кмета на Варна Благомир Коцев беше подчертано, че болницата има ключова роля за региона и поема значителна част от спешните случаи в областта.
Министър Околийски се запозна с най-належащите проблеми, като посочи, че своевременно ще бъдат разгледани постъпилите в Министерството на здравеопазването документи, свързани с искането за разрешение за нов заем.
В рамките на правомощията на служебното правителство ще бъдат обсъдени възможностите за подкрепа на лечебното заведение с оглед осигуряване на устойчивост в дейността му и гарантиране на достъпа до медицинска помощ.
Ресорният заместник-министър д-р Петър Грибнев, дм, пое ангажимент да покани на разговор лекарите от екипа на детската хирургия, за да бъде потърсен вариант за постигане на консенсус и възстановяване на дейността на отделението.
Министерството на здравеопазването ще продължи координацията с ръководството на болницата, местната власт и медицинските специалисти във връзка с намирането на работещи решения в интерес на пациентите.
Новият здравен министър се захвана с варненската болница "Св. Анна"
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Страхотна идея на варненци: Мечтаят за такъв рай в града
16:13 / 25.02.2026
Стана ясно кога ще е готов новият стадион "Арена Варна"
16:02 / 24.02.2026
Почина дългогодишен преподавател на Медицински университет - Варн...
15:07 / 24.02.2026
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна, движени...
22:35 / 23.02.2026
Пожар в района на "Тримата мускетари" във Варна
22:07 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.