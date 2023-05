Ново екологично приложение разработват в ТУ - Варна

© Учени и експерти от Технически университет – Варна проведоха работна среща за подобряване на функционалностите в приложението "I SEE SEA". То е част от дейностите по международния проект ILIAD, изграждащ виртуални модели на морета, цифрова инфраструктура и изчислителни съоръжения, които предоставят точни прогнози за екологични, метеорологични и икономически процеси, научи Varna24.bg.



Приложението "I SEE SEA" ще предостави възможност на потребителите да сигнализират за наличие на замърсяване по крайбрежието, струпвания на медузи, промени във времето и други нетипични явления. Дейностите се реализират в направление Citizen Sciencе, което цели да насочи вниманието на местните общности към екологичните проблеми и да спомогне за тяхното разрешаване. Приложението предлага функционалност за сътрудничество, позволявайки на потребителите да докладват определени нередности.



Целта на разработката е да засили общественото осведомяване, да допринесе за опазването на морската екосистема и да насърчи отговорното поведение към околната среда.



Очаква се дейността по функционалностите на "I SEE SEA" да бъде завършена през месец юни и приложението да бъде достъпно за потребителите.



ILIAD е европейска инициатива, която има амбициозната цел да създаде цифров близнак на Световния океан. Научният екип на Технически университет – Варна, съвместно с ДП "Пристанищна инфраструктура“ разработва дигитален двойник на Варненския залив и плавателните канали, свързващи го с Варненското езеро. Освен екологично въздействие и повишаване на безопасността на корабоплаването, очаква се проектът ILIAD да намали значително времето, в което Пристанище Варна остава затворено, поради неблагоприятни метеорологични условия.



Проектът Integrated DigitaL Framework for Comprehensive Maritime Data and Information Services е финансиран чрез програмата за изследвания и иновации на ЕС Хоризонт 2020.