Министерството на енергетиката, което е управляващ орган по проект №BG-RRP-4.028-0075 - "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. "Чайка“, район "Приморски“ на Община Варна, удължи с два месеца срока за изпълнение на строително-монтажните работи по реализацията му. Така срокът на договора е до 30.06.2026 г. Удължаването е заради продължителното влошаване на метеорологичните условия през месеците януари, февруари и март 2026 г. и наложилите се по тази причина прекъсвания на строителните дейности.

Към днешна дата - 30.04.2026 г., са изпълнени около 70% от дейностите по проекта, отчитат от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. Това включва изправени нови стълбове за улично осветление, изтеглени нови кабелни захранвания, монтирани нови осветителни тела и частично възстановяване на нарушени настилки и тревни площи.

Към момента са извършени плащания към изпълнителя, равняващи се на 70% от сумата на договора (аванс и междинни плащания, описани в договора) по следните дейности: доставка на всички осветителни тела, доставка на всички стълбове за улично осветление и рогатки към тях, изкопни работи, положени тръби и кабели. Удълженият срок на договора, определен от Министерство на енергетиката, ще бъде достатъчен за изпълнителя да завърши качествено и в срок предвидените по проект дейности, допълват от ресорната дирекция в Община Варна.