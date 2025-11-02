Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Поради възникнала авария на магистрален водопровод част от Варна остава без вода. За това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация - Варна".

Засегнат е районът на ж.к. "Бриз". Очаква се проблемът да бъде отстранен до 20 ч. тази вечер.

Водоноска ще бъде позиционирана на паркинга зад Шуменски университет.