Поради възникнала авария на магистрален водопровод част от Варна остава без вода. За това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация - Варна".Засегнат е районът на ж.к. "Бриз". Очаква се проблемът да бъде отстранен до 20 ч. тази вечер.Водоноска ще бъде позиционирана на паркинга зад Шуменски университет.