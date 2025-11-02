Някои варненци остават без вода днес
Засегнат е районът на ж.к. "Бриз". Очаква се проблемът да бъде отстранен до 20 ч. тази вечер.
Водоноска ще бъде позиционирана на паркинга зад Шуменски университет.
