Над 40 сгради в България ще бъдат осветени в над 27 общини в зелено – цветът на донорството и трансплантацията. Инициативата е в знак на солидарност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, както и за да бъде насочено общественото внимание към тази важна кауза.Осветяването на сградите в зелен цвят ще се случи днес от 19:15 до 19:45 часа.Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот. Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани! Повишаването на обществената осведоменост по темата за донорството и трансплантацията е от изключително значение, за да получат втори шанс за живот чакащите за трансплантация пациенти, съобщиха от ИАМН.Ето и пълен списък с градовете, в които ще бъдат осветени сградите:- Благоевград: Камерна опера Благоевград, Югозападен университет ,,Неофит Рилски" и Областна администрация- Бургас: Мостикът в гр. Бургас и ул. ,,Александровска’’ (централна пешеходна зона)- Варна: Щаб на флота, УМБАЛ "Света Марина“, Медицински университет-Варна, Областна администрация Варна- Велико Търново: Крепост ,,Царевец’’ и визуализация на кампанията ,,Да! За живот!’’ на билборд от Областна администрация Велико Търново- Горна Оряховица: Общинска администрация- Видин: Крепостна порта ,,Стамбол капия’’- Чупрене: Общинска администрация Кула: Общинска администрация- Монтана: Областна администрация- Кюстендил: Общински драматичен театър "Крум Кюлявков“- Враца: Общинска администрация- Габрово: Общинска администрация- Смолян: Общинска и Областна администрация- Шумен: Мемориален комплекс "Създатели на Българската държава“ (паметник "1300 години България“), театър "Васил Друмев“- Велики Преслав: Общинска администрация Веслец: Общинска администрация - - - Хасково: Камбанарията в парк "Ямача“- Търговище: Общинска администрация- Стара Загора: Културен център ,,Стара Загора’’- Русе: Прожекция на кампанията ,,Да! За живот!’’ в центъра на града.- Разград: Сграда на КНСБ (бивш Профсъюзен дом)- Пазарджик: Зала "Маестро Георги Атанасов“ Добрич: ДКЦ 1 (Първа поликлиника) - Ямбол: Безистена- София: Народно събрание, Столична община, Национален стадион "Васил Левски“, Национален дворец на културата, УМБАЛ ,"Лозенец“, УМБАЛ "Софиямед“, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"- Етрополе: Народно читалище " Тодор Пеев-1871"- Правец: Общинска администрация Сливен: Общинска администрация