Няма да повярвате как осъмна Морската градина във Варна

© Varna24.bg Районът под Пантеона в Морската градина трескаво се подготвя за най-мащабния летен фестивал - "Varna Breeze by Exit".



Строи се сцената. Монтират се нужни за събитието съоръжения.



От 14-и до 18-ти август Варна ще стане европейска морска столица на попкултурата. Това е музикалния фестивал EXIT. Шоуто е обединение между два фестивала – EXIT Сърбия и Breeze България, а пилотното издание ще бъде под името "Varna Breeze by Exit".



Част от изпълнителите са световноизвестните групи Дайър Стрейтс, Чамбао, Джипси Кингс и Stereo MC’s.



За варненци и гостите на града програмата на 15 август ще е напълно безплатна. Поканени са и специални хорови формации от съседни държави, които да отбележат Успение Богородично в рамките на фестивала.



"Varna Breeze by EXIT" ще се проведе в две фестивални зони. Първата от тях обхваща цялата зона около Пантеона, а втората е на Трета буна на варненския плаж.



В зоната до Пантеона програмата ще се провежда всеки ден от 18:00 до 23:00 часа. Там ще се състои и безплатният концерт в деня на празника на Варна, с участието на Stereo MC’s. Над 40 български изпълнители вече са потвърдили участие в безплатната програма в рамките на фестивала. По-голяма част от тях са български изпълнители, като ще има и гостуващи сръбски групи.



На сцената разположена на Трета буна концертите ще започват след 23 часа. Програмата на основните изпълнители е предвидена да бъде между 70 и 90 минути.



В програмата на фестивала ще участват и много български и чужди поп, рок, хип-хоп, арендби изпълнители и диджеи. Особено място ще заемат и групите, които правят трибюти на световни звезди – "Ред хот чили пепърс", "Куин", "Металика" и други.



Цени:



Early Bird еднодневен билет - 75 лв



Early Bird билет за целият фестивал - 160 лв



Regular еднодневен билет - 85 лв



Regular билет за целият фестивал - 200 лв



VIP билет за един фестивален ден - 140 лв



VIP билет за целият фестивал - 600 лв



After Мidnight Тicket - 50 лв на ден



Билети онлайн: www.bilet.bg, www.ticketportal.bg