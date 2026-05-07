На невероятни находки са се натъкнали екип от водолази при оглед на акваторията на зоната за обществен достъп край Морска гара - Варна.

Трима водолази от водолазен клуб Scuba4Stars към ТД "Родни балкани" са направили предварителен осигуряващ оглед. Това спускане е имало опознавателна цел за това, което ще ги очаква на голямото водолазно почистване в същата акватория на 09.05.2026 г. (събота) от 10.00ч до 14.00 ч.

Освен редовните боклуци като гуми, тротинетки, кенчета от всякакви напитки, водолазите са се натъкнали и на някои "по-екзотични" находки като пейки от беседките, велосипед, столове, трап от спасителните сетове по брега и разни други подобни.