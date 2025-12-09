С изключително любопитна информация, относно субективното мнение на редица варненци, че се презастроява, излезе териториално статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“. Към 31.12.2024 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 106.2 хил. жилищни сгради или с 0.4% повече в сравнение с 2023 година.В градовете се намират 55.9% от всички жилищни сгради, а в селата - 44.1%. Жилищните сгради в областта представляват 5.1% от общия жилищен фонд в страната. Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 92.6 хил. или 87.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3.8%, панелните - 1.3%, а сградите с друга конструкция - 7.7%. Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 - 1960 г. - 16.4%, а най-нисък на тези построени до 1918 г. - 1.0%. Към 31.12.2024 г. броят на жилищата в област Варна е 289.1 хиляди. В градовете се намират 238.4 хил. жилища или 82.5% от общия брой. Осигуреността с жилища в област Варна на 1 000 души от населението през 2024 г. е 661, като в градовете тя е 645, а в селата - 748.По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 71.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 22.3%, а едностайните са 6.7%. Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Варна е 1.5, като за градовете показателят е 1.6 лица, а за селата - 1.3. Общата полезна площ на жилищата в областта е 23 038.4 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 79.7 кв. м., като в градовете тя е 79.3 кв. м., а в селата - 81.7 кв. метра. Средната жилищна площ на човек от населението в област Варна е 40.4 кв. м., като за градовете тя е 39.1 кв. м., а за селата 47.5 кв. метра. Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ). От всички 289.1 хил. жилища в област Варна 70.3% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 3.8%, само електрифицираните - 4.8%, а електрифицирани само с водопровод - 20.7%.