Няма да повярвате за какво бургазлии завиждат на варненци
© Фейсбук
Във Фейсбук-групата "Мръсотията в Бургас“ (в която има снимки, които са същите като от Варна – препълнени кофи за смет, минисметища и пр.), бургазлия завижда на нашия град.
Публикуваме текста му и коментарите без редакторска намеса, като всеки от вас да си направи собствения извод – дали да се сравняваме като варненци, с бургазлии, с добричлии, с пловдивчани или сме си столичани в повече, правейки препратка към хитовия саркастичен сериал):
Варна. Улица "Никола Й. Вапцаров". Изцяло ремонтирана без отсечени дървета. Дали тези огромни дървета са паркови или градски, сигурно знаят само нашите общински експерти.
Как е Варна? Варна винаги е била по-свободен град в историята, когато там са се случвали най-големите битки срещу османския империализъм и е била намерена помощ от северните славянски владетели.
Бургас е под управлението на необразовани марионетки на полицейската партия Борисов в София - това гарантира фалит, обедняване на местните жители и подчинение на турци и чалга.
- Този мандат беше пропилян. Ще повтаряме същите грешки - ако не се променим. Ако има млади и талантливи членове на ГЕРБ - откажете се да слушате тези неудачници и започнете сами да помагате на хората да постигнат по-добър живот. Институцията на нацията е разточителство и варварски провал. Това е насилие срещу всяко морално и интелигентно семейство.
- На мен, като бургазлийка, тези дървета ми изглеждат изключително опасни!
- Естествено, тук всички дървета искате да се отсекат, за да може после да ревете, че въздухът е мръсен ...
- Точно така, мисля че и във Варна трябва да следват нашия водещ пример! Час по-скоро тези дървета трябва да се отсекат, за да може да е по-безопасен участъкът. Могат евентуално да се засадят някакви млади дръвчета, но нищо, което да прави сянка лятото.
- А може и някой да ги е изследвал със специална апаратура, вместо да говори наизуст като вас. Извинете но повечето дървета живеят векове наред и не е нужно да ги премахваме на 40 години.
- Естествено,че може да се ремонтират основно улиците и тротоарите,без да се изсичат дърветата.Но за това се иска мисъл и грижа ,а не като в Бургас!Тук целта е данъкоплатеца да плати едни малки фиданки по хиляди лева и да се усвоят едни пари....Не се мисли нито за чистотата на въздуха,нито за комфорта на гражданите.Горките парижани!!! Там дървета не се пипат,без значение колко ремонта и разширения са правени по улиците!Но те го могат!Ние в Бургас не!
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев от Берлин: За да кажем, че имаме принос към победа...
21:59 / 10.12.2025
Многохиляден протест блокира центъра на Варна
18:54 / 10.12.2025
Ето докъде стигна българският кораб, плаващ към Антарктида
14:24 / 10.12.2025
Кръвта вода не става: Стара познайница на полицията отново е спип...
09:01 / 10.12.2025
Днес е ден на протести във Варна: Ето кога и къде
10:09 / 10.12.2025
Напредва ремонтът на този важна улица във Варна
08:54 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.