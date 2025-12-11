Често човек не оценява това, което притежава! Този дискомфорт, в който сам се вкарва, е един от големите проблеми на съвременния хомо сапиенс. Няма да изпадаме в подробности, сравнявайки как беден, но здрав човек, завижда на заможен, но болнав, а само ще очертаем картинката с пример от социалната мрежа.Във Фейсбук-групата "Мръсотията в Бургас“ (в която има снимки, които са същите като от Варна – препълнени кофи за смет, минисметища и пр.), бургазлия завижда на нашия град.Публикуваме текста му и коментарите без редакторска намеса, като всеки от вас да си направи собствения извод – дали да се сравняваме като варненци, с бургазлии, с добричлии, с пловдивчани или сме си столичани в повече, правейки препратка към хитовия саркастичен сериал):Варна. Улица "Никола Й. Вапцаров". Изцяло ремонтирана без отсечени дървета. Дали тези огромни дървета са паркови или градски, сигурно знаят само нашите общински експерти.Как е Варна? Варна винаги е била по-свободен град в историята, когато там са се случвали най-големите битки срещу османския империализъм и е била намерена помощ от северните славянски владетели.Бургас е под управлението на необразовани марионетки на полицейската партия Борисов в София - това гарантира фалит, обедняване на местните жители и подчинение на турци и чалга.- Този мандат беше пропилян. Ще повтаряме същите грешки - ако не се променим. Ако има млади и талантливи членове на ГЕРБ - откажете се да слушате тези неудачници и започнете сами да помагате на хората да постигнат по-добър живот. Институцията на нацията е разточителство и варварски провал. Това е насилие срещу всяко морално и интелигентно семейство.- На мен, като бургазлийка, тези дървета ми изглеждат изключително опасни!- Естествено, тук всички дървета искате да се отсекат, за да може после да ревете, че въздухът е мръсен ...- Точно така, мисля че и във Варна трябва да следват нашия водещ пример! Час по-скоро тези дървета трябва да се отсекат, за да може да е по-безопасен участъкът. Могат евентуално да се засадят някакви млади дръвчета, но нищо, което да прави сянка лятото.- А може и някой да ги е изследвал със специална апаратура, вместо да говори наизуст като вас. Извинете но повечето дървета живеят векове наред и не е нужно да ги премахваме на 40 години.- Естествено,че може да се ремонтират основно улиците и тротоарите,без да се изсичат дърветата.Но за това се иска мисъл и грижа ,а не като в Бургас!Тук целта е данъкоплатеца да плати едни малки фиданки по хиляди лева и да се усвоят едни пари....Не се мисли нито за чистотата на въздуха,нито за комфорта на гражданите.Горките парижани!!! Там дървета не се пипат,без значение колко ремонта и разширения са правени по улиците!Но те го могат!Ние в Бургас не!