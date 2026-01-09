Няма въведени ограничения за движение на превозни средства в област Варна.Ремонтни дейности се извършват по път III-208. Движението в района на п.в. "Провадия“ от км 7+547 до км 7+777 се осъществява с повишено внимание поради "Повишаване капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негро Вода/Кардам от България към Румъния“. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 60 км/ч.Движението по път III-2702 Искър – Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантиевен ремонт на пътното платно.Ремонт има и на пътя III-9044. Движението на кръстовището с път III-904 (Долни чифлик-Гроздьово) – кръстовище с път I-2 (Девня-Варна) от км 0+000 до км 25+900 се осъществява с повишено внимание в три участъка от пътя: от км 0+000 до км 11+138 (Юнак-Синдел), от км 11+350 до км 17+631 (кръстовище с път III-9004) и от км 18+491 до км 25+728 поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява в свободната от ремонтни дейности пътна лента.