Областната дирекция на МВР във Варна предупреждава:

Поради струпване на хора около храмове и големи търговски обекти призоваваме гражданите да бъдат особено бдителни и да пазят личните си вещи.

Дръжте чантите и раниците пред себе си. Не оставяйте мобилни телефони и портфейли в леснодостъпни джобове и бъдете внимателни при струпване на хора.

При съмнение за извършено престъпление сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Гледайте видеото и го споделяйте с близки – нека бъдем по-внимателни заедно!