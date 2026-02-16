Областната дирекция на МВР във Варна предупреждава:Поради струпване на хора около храмове и големи търговски обекти призоваваме гражданите да бъдат особено бдителни и да пазят личните си вещи.Дръжте чантите и раниците пред себе си. Не оставяйте мобилни телефони и портфейли в леснодостъпни джобове и бъдете внимателни при струпване на хора.При съмнение за извършено престъпление сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото районно управление на МВР.