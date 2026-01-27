Издирва се лицето Диян Иванов във връзка с тежко умишлено престъпление. Той е на 31г., висок около 170см., слаб със светли очи, от с. Брестак Област Варна. Това съобщиха от Областна Дирекция на МВР Варна.От ОДМВР- Варна апелират гражданите, които забележат лицето и/или имат информация за неговото местонахождение, да се обадят незабавно на тел.112 или в най-близкото РУ на МВР.