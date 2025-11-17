ОИЦ-Варна домакинства информационна среща по проект по програма за трансгранично сътрудничество
©
По време на събитието бяха представени основните резултати от изпълнението на проекта и различни инструменти за планиране.
Целта на STEP2CleanPlan е да подобри способността на местните политици стратегически да планират своите действия при преодоляване на последиците от изменението на климата в съответствие с националните планове за адаптация, както и да предприемат ефективни действия в подкрепа на съществуващите преди това планове в тази област.
Сред резултатите от изпълнението на проекта са извършване на задълбочени анализи в целевите държави и създаване на съвместно ръководство, предоставящо подкрепа, инструменти и най-добри практики при планирането и прилагането на усилия за смекчаване на последиците от изменението на климата; установяване на устойчиво сътрудничество за изграждане на капацитет; разработване на четири рамки/планове, които ще допринесат пряко за смекчаване на отрицателния ефект от изменението на климата на местно и глобално равнище; изпълнение на тримесечна програма за наставничество за местни и регионални политици.
Всички участници ще бъдат отговорни за продължаването на установеното партньорство и след края на проекта. Част от него е подписването на меморандум, в който са включени и няколко целеви общини като Бяла в Област Варна и Каламария в Гърция, с определени роли за сътрудничество в обмена на добри практики, участие в съвместни мрежи, стимулиращи и насочващи местните политици в адаптирането към изменението на климата и тяхното насърчаване.
STEP2CleanPlan е стартирал на 3.07.2024 г. и ще продължи до 2.01.2026 г.
/
