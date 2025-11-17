Областният информационен център-Варна бе домакин на среща по проекта STEP2CleanPlan – "Сътрудничество за планиране и мониторинг на дейности в областта на устойчивата енергия и климата в Черноморския басейн“. Той се финансира от Interreg NEXT "Черноморски басейн“ 2021-2027 г. Общият му бюджет е 504 504 евро. По него работят четири организации - турската Община Узункьопрю, гръцката агенция за икономическо развитие ANATOLIKI S.A с участието на Община Каламария, Областна администрация-Бургас и Асоциация "Биомрежа“, съобщиха от Областния информационен център във Варна.По време на събитието бяха представени основните резултати от изпълнението на проекта и различни инструменти за планиране.Целта на STEP2CleanPlan е да подобри способността на местните политици стратегически да планират своите действия при преодоляване на последиците от изменението на климата в съответствие с националните планове за адаптация, както и да предприемат ефективни действия в подкрепа на съществуващите преди това планове в тази област.Сред резултатите от изпълнението на проекта са извършване на задълбочени анализи в целевите държави и създаване на съвместно ръководство, предоставящо подкрепа, инструменти и най-добри практики при планирането и прилагането на усилия за смекчаване на последиците от изменението на климата; установяване на устойчиво сътрудничество за изграждане на капацитет; разработване на четири рамки/планове, които ще допринесат пряко за смекчаване на отрицателния ефект от изменението на климата на местно и глобално равнище; изпълнение на тримесечна програма за наставничество за местни и регионални политици.Всички участници ще бъдат отговорни за продължаването на установеното партньорство и след края на проекта. Част от него е подписването на меморандум, в който са включени и няколко целеви общини като Бяла в Област Варна и Каламария в Гърция, с определени роли за сътрудничество в обмена на добри практики, участие в съвместни мрежи, стимулиращи и насочващи местните политици в адаптирането към изменението на климата и тяхното насърчаване.STEP2CleanPlan е стартирал на 3.07.2024 г. и ще продължи до 2.01.2026 г.