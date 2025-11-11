Сподели close
Общинската избирателна комисия Варна се събра днес на заседание по 2 жалби, които са постъпили през изминалата седмица. Според тях кметът на Варна, Благомир Коцев вече е изразходвал законовата си отпуска. Това е причината днес ОИК да се събере извънредно, за да прегледат справките, документите, които се отнасят по казуса.

"Не е ясно кога ще се произнесем, тъй като сме колективен орган.", коментира пред журналисти председателят на ОИК-Варна, Велин Жеков. По думите му това ще бъде в края на този месец.

"Извън нашата компетентност е да кажем кой в момента е временен кмет на Варна.", каза още Жеков. 

Утре, 12.10 се очаква пресконференция на Община Варна, на която кметската администрация ще даде повече подробности по казуса "Коцев".