Благомир Коцев вече е изразходвал законовата си отпуска. Това е причината днес ОИК да се събере извънредно, за да прегледат справките, документите, които се отнасят по казуса.
"Не е ясно кога ще се произнесем, тъй като сме колективен орган.", коментира пред журналисти председателят на ОИК-Варна, Велин Жеков. По думите му това ще бъде в края на този месец.
"Извън нашата компетентност е да кажем кой в момента е временен кмет на Варна.", каза още Жеков.
Утре, 12.10 се очаква пресконференция на Община Варна, на която кметската администрация ще даде повече подробности по казуса "Коцев".
ОИК-Варна: Извън нашата компетентност е да кажем кой в момента е временен кмет
©
Още по темата
/
Павел Попов след като остана на поста временен кмет: Очаквам това да е последната заповед за заместване
30.10
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
22.10
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
Още от категорията
/
Стела Николова: Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Уролози от УМБАЛ "Св. Марина" с безплатни прегледи през ноември
18:11 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.