Благомир Коцев.
Заседанието на ОИК ще се проведе в Двореца на културата и спорта. Малко преди началото му, в 9:30 се очаква протест срещу евентуално отстраняване на Коцев от кметския пост. В протеста се очаква да се включат симпатизанти на "Продължаваме промяната" и "Да,България".
ОИК-Варна заседава извънредно по казуса "Коцев"
