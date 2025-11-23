Сподели close
Общинската избирателна комиися във Варна заседава извънредно днес. ОИК ще заседава по три сигнала за прекратяване на правомощията на кмета на Варна Благомир Коцев

Заседанието на ОИК ще се проведе в Двореца на културата и спорта. Малко преди началото му, в 9:30 се очаква протест срещу евентуално отстраняване на Коцев от кметския пост. В протеста се очаква да се включат симпатизанти на "Продължаваме промяната" и "Да,България".