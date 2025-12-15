Пункт "Централна станция" за издаване и зареждане на карти ще работи и в дните около коледните и новогодишните празници. Това съобщиха от ОП "Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение" (ТАСРУД). Обектът се намира на ул. "Русе" № 33 – обръщач до СУ "Димчо Дебелянов", като за периода е въведен следният режим на работа:– 24, 25 и 26 декември 2025 г. – от 08:30 до 16:30 ч.;– 27, 28, 29 и 30 декември 2025 г. – от 08:00 до 18:30 ч.;– 31 декември 2025 г. – от 08:30 до 16:30 ч.;– 1 януари 2026 г. – почивен ден;– 2, 3 и 4 януари 2026 г. – от 08:00 до 18:30 ч.Всички останали пунктове ще обслужват гражданите по утвърденото си работно време.От ТАСРУД напомнят, че лицата с право на пътуване с персонализирана безплатна абонаментна карта по чл. 21 от Наредбата за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна трябва да подновяват картите си своевременно, съобразно валидността за съответната категория правоимащи.Съгласно последното изменение на чл. 21 от Наредбата, в сила от 30.10.2025 г., право на пътуване с персонализирана безплатна абонаментна карта имат:– лица, получаващи пенсия по реда на Кодекса за социално осигуряване, навършили 65 години и с постоянен адрес в община Варна;– учащи се – ученици в дневна форма на обучение; студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, както и лица – чужди граждани с издадено разрешение за дългосрочно или продължително пребиваване по Закона за чужденците в Република България; учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните висши училища на Министерството на образованието и науката, находящи се на територията на община Варна;- лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 70 %, с и без право на чужда помощ, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна;- лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % до 90 %, с и без право на чужда помощ, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна;- лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % до 100 %, с и без право на чужда помощ, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна;- лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 %, с и без право на чужда помощ, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна;- почетни граждани на Варна с присъдено право, удостоверено с решение на Общински съвет – Варна;- Чужденци, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България, с постоянен адрес на територията на община Варна, отговарящи на условията за съответните категории правоимащи.Подновяването на персонализираните безплатни абонаментни карти влиза в сила от датата на изтичане на предходния абонамент и не прекъсва правото на пътуване, при представяне на необходимите документи.Срокът на валидност на безплатните персонализирани абонаментни карти е, както следва:– за учащи – от 30 до 180 календарни дни, като срокът се отразява при първоначално издаване или при последващо зареждане и може да бъде избиран от заявителя в рамките на документа, удостоверяващ качеството "учащ";– за лица, получаващи пенсия и навършили 65 години – 365 дни;– за лица с трайни увреждания над 50 на сто – до 365 дни или до срока на валидност на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, когато той е по-кратък.Всички лица по чл. 21 от Наредбата имат право на безплатна абонаментна карта за пътуване по всички основни градски линии и по една междуселищна линия по избор.Пътуването с карта с изтекъл срок се счита за нередовно и при проверка подлежи на отнемане от контролните органи, посочват от ТАСРУД. От предприятието призовават гражданите да не изчакват последния момент и да предприемат действия по подновяване на картите си навреме, за да се избегне струпване пред обслужващите пунктове.