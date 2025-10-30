Общинският съвет във Варна одобри предложението за отпускане на целева субсидия за "Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“. Средствата ще бъдат използвани за изготвяне на проект, свързан с ремонта и преустройството на втория етаж и част от първия етаж на сградата, намираща се на ул. "Мануш войвода“ 11А. Основната цел е прехвърляне на дейността на пневмо-фтизиатричното отделение от с. Звездица в основната сграда на лечебното заведение. Още през март Общинският съвет одобри преместването на отделението, а сега се осигурява необходимото финансиране за проектната подготовка на стойност до 26 860 лв.С пълно единодушие Общинският съвет одобри предложението Община Варна да подаде проектно предложение за изграждане на нови спортни игрища в с. Тополи. Инициативата ще се реализира по линия на "Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г.“, чийто общ бюджет възлиза на 33 млн. лева, стана ясно на днешното редовно заседание на местния парламент.Общата стойност на проектното предложение на Община Варна е близо 2,2 млн. лева. Според изискванията на програмата всяка кандидатстваща община следва да осигури собствен принос между 10% и 30% от общата стойност на проекта. Съветниците приеха съфинансирането от страна на общината да бъде в размер до около 658 хиляди лева, което представлява 30% от необходимите средства. При одобрение на проекта по националната програма тази сума ще бъде включена в бюджетите на Община Варна за 2026 и 2027 г. Крайният срок за кандидатстване е 3 ноември 2025 г.Община Варна ще осигури мостово финансиране в размер на 2 млн. лева за реализацията на проекта "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“. Решението на ОбС-Варна бе взето след одобрението на проектното предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост. Мостовото финансиране ще бъде осигурено от бюджета на общината за 2025 и 2026 г., като средствата ще гарантират навременното стартиране и изпълнение на дейностите преди възстановяване на разходите от управляващия орган.Съветниците одобриха предоставянето на допълнителни средства за подпомагане на 20 маломерни и слети паралелки в седем общински училища през учебната 2025/2026 година. За тази цел от бюджета на общината ще бъдат осигурени близо 146 хил. лева. Сред учебните заведения, които ще получат финансова подкрепа, са СУ "Неофит Бозвели“, Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов“, ОУ "Отец Паисий“ и ОУ "Св. Климент Охридски“ в село Константиново. Допълнителни средства ще бъдат предоставени и на ОУ "Христо Смирненски“ в село Тополи, СУ "Любен Каравелов“ и ОУ "Капитан Петко Войвода“ в кв. "Галата“, където също има паралелки под норматива.Общинският съвет – Варна взе решение за отпускане на целеви средства в размер до 269 280 лева на Театрално-музикален продуцентски център – Варна. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на гориво за отопление на сградите "Основна сцена“ и "Сцена Филиал“ през календарната 2026 г., като финансирането ще бъде осигурено от бюджета на Община Варна. Съветниците гласуваха също отпускането на 57 700 лева за гориво за отопление на Държавния куклен театър – Варна през 2026 г.