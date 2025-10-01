ЗАРЕЖДАНЕ...
Обещано: Ето кога ще бъдат подменени знамената на Почивка
© Varna24.bg
Флагът на родината ни бе съдран от силния вятър в дните около Денят на Независимостта - 22 септември. Varna24.bg първи информира за проблема.
Целостта на флаговете вече е възстановена и те ще бъдат поставени при наличие на подходящи метеорологични условия, съобщиха от дирекция "Управление на собствеността“ към Община Варна.
Знамената са с размери 21,5 х 13 метра и ще бъдат издигнати на пилони с височина 52,6 метра. Те са изработени от ветро и влагоустойчива материя с издръжливи на атмосферни условия цветове. Флаговете са закупени със средства на Община Варна по договор, сключен в съответствие със Закона за обществените поръчки. Самите пилони и конструкцията са реализирани по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа от 2009 г.
По технически изисквания големите знамена се издигат основно през летния сезон. Монтажът и демонтажът им се извършват от специализиран екип, като поради значителните им размери и тегло, процедурата е свързана с повишени изисквания за безопасност. При неблагоприятни метеорологични условия, включително силен вятър и валежи, свалянето на флаговете е невъзможно без риск за служителите и околната инфраструктура. В района преминава и тролейбусна контактна мрежа, което също изисква мерки за сигурност.
В оставащите месеци от годината, периода октомври – декември, знамената ще бъдат издигани само при подходящи метеорологични условия.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предупреждение: 5-метрови вълни удрят Черноморието до 48 часа
14:51 / 30.09.2025
Варненци са предупредени за 1 октомври
14:39 / 29.09.2025
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.