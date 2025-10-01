Сподели close
Община Варна ще поднови знамената на Република България и на Европейския съюз, разположени на пилоните до спирка "Почивка“ в подножието на паметника.

Флагът на родината ни бе съдран от силния вятър в дните около Денят на Независимостта - 22 септември. Varna24.bg първи информира за проблема.

Целостта на флаговете вече е възстановена и те ще бъдат поставени при наличие на подходящи метеорологични условия, съобщиха от дирекция "Управление на собствеността“ към Община Варна.

Знамената са с размери 21,5 х 13 метра и ще бъдат издигнати на пилони с височина 52,6 метра. Те са изработени от ветро и влагоустойчива материя с издръжливи на атмосферни условия цветове. Флаговете са закупени със средства на Община Варна по договор, сключен в съответствие със Закона за обществените поръчки. Самите пилони и конструкцията са реализирани по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа от 2009 г.

По технически изисквания големите знамена се издигат основно през летния сезон. Монтажът и демонтажът им се извършват от специализиран екип, като поради значителните им размери и тегло, процедурата е свързана с повишени изисквания за безопасност. При неблагоприятни метеорологични условия, включително силен вятър и валежи, свалянето на флаговете е невъзможно без риск за служителите и околната инфраструктура. В района преминава и тролейбусна контактна мрежа, което също изисква мерки за сигурност.

В оставащите месеци от годината, периода октомври – декември, знамената ще бъдат издигани само при подходящи метеорологични условия.