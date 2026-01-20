Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Въпросът за пътната безопасност и необходимостта от спешни мерки за намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия във Варна беше във фокуса на днешното заседание на ПК "Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“ към Общинския съвет. Повод за дискусията стана трагичният инцидент на кръстовището на ул. "Дрин“ и ул. "Д-р Пискюлиев“ в района на Колхозния пазар, при който загинаха две жени.

По време на заседанието бяха обсъдени конкретни варианти за повишаване на безопасността на проблемното кръстовище. Сред предложените мерки са редуциране широчината на пътните ленти, изграждане на повдигнато кръстовище, както и поставяне на изкуствена неравност по ул. "Дрин“.

Общинските съветници обсъдиха и широк кръг от действия, насочени към намаляване на пътнотранспортните инциденти в целия град. Сред конкретните инфраструктурни решения са намаляване на широчината на пътните платна там, където това е възможно, и изграждане на изнесени и удължени тротоари при пешеходни пътеки, които оформят естествени "джобове“ за автомобилите и подобряват видимостта. Допълнително се предвиждат изкуствени неравности, повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища, поставяне на колчета, както и пешеходни пътеки от висок клас с осветление и тактилни елементи.

Припомнена бе Наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според която при планиране и организация на движението приоритет имат пешеходците, следвани от обществения транспорт, велосипедното движение, леките автомобили, товарните превозни средства и на последно място транзитния трафик.