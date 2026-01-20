трагичният инцидент на кръстовището на ул. "Дрин“ и ул. "Д-р Пискюлиев“ в района на Колхозния пазар, при който загинаха две жени.
По време на заседанието бяха обсъдени конкретни варианти за повишаване на безопасността на проблемното кръстовище. Сред предложените мерки са редуциране широчината на пътните ленти, изграждане на повдигнато кръстовище, както и поставяне на изкуствена неравност по ул. "Дрин“.
Общинските съветници обсъдиха и широк кръг от действия, насочени към намаляване на пътнотранспортните инциденти в целия град. Сред конкретните инфраструктурни решения са намаляване на широчината на пътните платна там, където това е възможно, и изграждане на изнесени и удължени тротоари при пешеходни пътеки, които оформят естествени "джобове“ за автомобилите и подобряват видимостта. Допълнително се предвиждат изкуствени неравности, повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища, поставяне на колчета, както и пешеходни пътеки от висок клас с осветление и тактилни елементи.
Припомнена бе Наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според която при планиране и организация на движението приоритет имат пешеходците, следвани от обществения транспорт, велосипедното движение, леките автомобили, товарните превозни средства и на последно място транзитния трафик.
Обезопасяват кръстовището край Колхозния пазар, където загинаха две жени по Коледа
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
08:33 / 17.01.2026
