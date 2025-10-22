ЗАРЕЖДАНЕ...
Обиколката на Варненското езеро се завръща – с велосипед и пеша
Тази година форматът ще бъде разширен с подобрено трасе и по-безопасен маршрут. За първи път ще има и специална пешеходна група с водачи и осигурен безплатен транспорт от Катедралата до началната точка и обратно от финала в село Казашко. По маршрута ще бъдат разположени безплатни подкрепителни пунктове, а за участниците, записали се предварително, е предвидена и томбола с награди.
Велосипедната обиколка е с дължина около 40 км и ще започне в 9:00 ч. от Катедралния храм "Св. Успение Богородично“. Маршрутът включва престой в Белослав, пътуване с ферибот и финал в село Казашко.
Пешеходният маршрут е около 22 км и започва с организиран транспорт от Катедралния храм "Св. Успение Богородично“, откъдето участниците ще се отправят към Белослав и Казашко. В края на маршрута са осигурени автобуси за връщане във Варна.
Участието в събитието е безплатно, а регистрацията е отворена до 23 октомври чрез онлайн формата: https://forms.gle/Bm4CMJGc7vGxCfSc8
За пешеходците записването е задължително, тъй като осигурява място в автобусите. Участие на лица под 16 години е възможно само с пълнолетен придружител.
Повече информация за събитието и часовете на отпътуване на адрес: https://www.facebook.com/events/1593711318264357
