Заради обилния дъжд във Варна днес улиците опустяха, а заведенията се препълниха. Варненка сподели, че вместо да прекара следобеда в кафене е посетила Градската художествена галерия "Борис Георгиев"."Вместо 6 лв. за кафе, предпочетох да дам 4 лв. за галерия", каза тя. А вътре са я посрещнали тиха музика и приятна обстановка. Жената със съжаление сподели, че въпреки ниската цена е нямало посетители. "Само една възрастна жена и двама туристи".В момента може да разгледате творбите на Миряна Пеловска, Георги Лечев, Христо Берберов, Владимир Димитров - Майстора, Златю Бояджиев и др.