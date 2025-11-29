Обилен дъжд във Варна, жена: Вместо да дам 6 лв. за кафе на центъра - дадох 4 лв. за галерия
"Вместо 6 лв. за кафе, предпочетох да дам 4 лв. за галерия", каза тя. А вътре са я посрещнали тиха музика и приятна обстановка. Жената със съжаление сподели, че въпреки ниската цена е нямало посетители. "Само една възрастна жена и двама туристи".
В момента може да разгледате творбите на Миряна Пеловска, Георги Лечев, Христо Берберов, Владимир Димитров - Майстора, Златю Бояджиев и др.
