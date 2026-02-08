Облачно и хладно време във Варна днес
Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава облачно, на места и мъгливо време. Слаби превалявания от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.
Огромен процент от всички пенсии за инвалидност са във Варна – на какво се дължи регионалният дисбаланс
