Облачно време във Варна днес
В планините ще бъде предимно облачно и на изолирани места, главно в Стара планина и Родопите ще има превалявания от сняг. Ще духа умерен, по високите части на Източна Стара планина и Източните Родопи и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
