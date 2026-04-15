Жителите от кооперацията на улица "Проф. Ванко Ванков" 35 в район "Приморски" подадоха сигнал, че от пет години напразно сезират общинската районна администрация заради лошо състояние на пътната настилка. Направили са опит, но по думите им - неуспешен, за среща с кмета на района, защото улицата е разбита, без асфалт, с дупки и влошава качеството им на живот, предаде БНР.

Особено сериозна е ситуацията с децата им, ученици или деца, които трябва да се придвижат с автомобили до детските заведения, през есента и зимата има много кал, а през лятото - облаци прах, които покриват и терасите им.