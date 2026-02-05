По инициатива на кмета на "Одесос“ Янислава Шопова се проведе работна среща с директорите на основните и средни училища на територията на района. Основната тема на разговорите бяха проблемите по отношение на инфраструктурата около учебните заведения."След детските градини, ясли и ДКЦ-та през м.г. приоритет при извършването на текущите ремонти за 2026 г. са учебните заведения на територията на района“, заяви кметът на централния варненски район.Проблемите, които споделиха директорите по отношение на разбити тротоари, осветление и опасни или нуждаещи се от резитба дървета, ще бъдат обобщени от тях писмено до районната администрация.Предвиждат се огледи на място от екипи на района и изготвяне на предложения за извършване на конкретни ремонти, които ще бъдат остойностени за реализация след осигуряване на финансиране, подчертаха от район "Одесос“.