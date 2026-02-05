Облагородяват около училищата в центъра на Варна
"След детските градини, ясли и ДКЦ-та през м.г. приоритет при извършването на текущите ремонти за 2026 г. са учебните заведения на територията на района“, заяви кметът на централния варненски район.
Проблемите, които споделиха директорите по отношение на разбити тротоари, осветление и опасни или нуждаещи се от резитба дървета, ще бъдат обобщени от тях писмено до районната администрация.
Предвиждат се огледи на място от екипи на района и изготвяне на предложения за извършване на конкретни ремонти, които ще бъдат остойностени за реализация след осигуряване на финансиране, подчертаха от район "Одесос“.
