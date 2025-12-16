Областна администрация – Варна и Морско училище подписаха меморандум за кризисен мениджмънт
©
Сред гостите на събитието бяха кап. I ранг Николай Данаилов, зам.-началникът на училището кап. I ранг проф. Мирослав Цветков и председателят на Областния съвет на БЧК Варна д-р Петър Радушев.
Професор Андреева посочи, че Областна администрация активно взаимодейства с всички висши училища във Варна. Целта на това сътрудничество е да се използва научния, академичния и технологичния потенциал на университетите в различни сфери на обществения живот. Сътрудничество, което ще позволи по-добри условия и сигурност за образование, за работа и за живот на хората от областта. През 2026 г. Областна администрация се ангажира да подпише договори за партньорство с всички висши училища във Варна.
"Спецификата на ВВМУ предполага сътрудничество в областта на кризисния мениджмънт“, посочи проф. Калинов. Той уточни, че именно поради тази причина гост на събитието е председателят на Областния съвет на БЧК Варна. Така даваме заявка, че нашето сътрудничество в областта на управлението при кризи от различен характер ще бъде ясно фокусирано върху безопасността на населението на територията на региона.
Той припомни, че Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, изграден с финансиране от Европейското икономическо пространство вече няколко пъти бил активиран. Един от тези случаи беше разрушаването на язовира Нова Каховка в Украйна, когато цялата информация за ситуацията се обработваше във ВВМУ и се разпространяваше до ресорните министерства. Центърът във ВВМУ предлага уникални възможности за подготовка в такива ситуации, проиграването им във виртуална среда и формулирането на надежден, съгласуван план за действие. Разполагайки с този капацитет, училището не може да си позволи да стои настрана от потребностите и усилията на държавното ръководство в лицето на областната управа, каза професор Калинов. Той посочи, че подписването на Меморандума ще позволи по-добра и безопасна среда хората и за бизнеса в областта, както и за опазването на морската среда, което е приоритет за региона и неговото развитие.
Областната администрация вече разполага с високотехнологичен дрон, а служителите, които ще работят с него ще бъдат обучени във ВВМУ. Машината ще позволи на администрацията самостоятелно да извършва превантивни огледи на държавни терени, плажове, дерета, речни корита и да следи за тяхното състояние.
Председателят на Областния съвет на БЧК-Варна допълни, че в лицето на Областна администрация има сигурна държавническа подкрепа, а организацията вече залага и дългосрочно стратегическо партньорство с ВВМУ. Вече има решение за създаването на университетски авариен екип от доброволци сред курсантите и студентите, който може да взаимодейства с всички други институции при възникване на кризисни ситуации.
Още от категорията
/
Коста Стоянов, депутат от ПП "Възраждане" от Варна: Еврозоната трябва да бъде отложена след оставката
15.12
Безплатни турове по Коледа във Варна – експерти ще разказват за историческото наследство на града
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Утре части от Варна остават без ток
12:29 / 14.12.2025
Предимно слънчево време във Варна днес
08:47 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.