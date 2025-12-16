Меморандум за сътрудничество подписаха днес Областна администрация във Варна и ВВМУ "Н.Й.Вапцаров“. Ръководителите на институциите – областният управител професор Андрияна Андреева и началникът на ВВМУ флотилен адмирал, професор Калин Калинов положиха подписи под документа в една от залите на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона в морската академия. Двамата са категорични, че Меморандумът е надежден план за взаимодействие в областта на кризисния мениджмънт, за гарантиране на безопасна и сигурна среда както за бизнеса, така и за гражданите на областта, за сътрудничество при осъществяване на обществени, образователни и научно-изследователски дейности и за организиране на различни прояви, инициативи и събития.Сред гостите на събитието бяха кап. I ранг Николай Данаилов, зам.-началникът на училището кап. I ранг проф. Мирослав Цветков и председателят на Областния съвет на БЧК Варна д-р Петър Радушев.Професор Андреева посочи, че Областна администрация активно взаимодейства с всички висши училища във Варна. Целта на това сътрудничество е да се използва научния, академичния и технологичния потенциал на университетите в различни сфери на обществения живот. Сътрудничество, което ще позволи по-добри условия и сигурност за образование, за работа и за живот на хората от областта. През 2026 г. Областна администрация се ангажира да подпише договори за партньорство с всички висши училища във Варна."Спецификата на ВВМУ предполага сътрудничество в областта на кризисния мениджмънт“, посочи проф. Калинов. Той уточни, че именно поради тази причина гост на събитието е председателят на Областния съвет на БЧК Варна. Така даваме заявка, че нашето сътрудничество в областта на управлението при кризи от различен характер ще бъде ясно фокусирано върху безопасността на населението на територията на региона.Той припомни, че Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, изграден с финансиране от Европейското икономическо пространство вече няколко пъти бил активиран. Един от тези случаи беше разрушаването на язовира Нова Каховка в Украйна, когато цялата информация за ситуацията се обработваше във ВВМУ и се разпространяваше до ресорните министерства. Центърът във ВВМУ предлага уникални възможности за подготовка в такива ситуации, проиграването им във виртуална среда и формулирането на надежден, съгласуван план за действие. Разполагайки с този капацитет, училището не може да си позволи да стои настрана от потребностите и усилията на държавното ръководство в лицето на областната управа, каза професор Калинов. Той посочи, че подписването на Меморандума ще позволи по-добра и безопасна среда хората и за бизнеса в областта, както и за опазването на морската среда, което е приоритет за региона и неговото развитие.Областната администрация вече разполага с високотехнологичен дрон, а служителите, които ще работят с него ще бъдат обучени във ВВМУ. Машината ще позволи на администрацията самостоятелно да извършва превантивни огледи на държавни терени, плажове, дерета, речни корита и да следи за тяхното състояние.Председателят на Областния съвет на БЧК-Варна допълни, че в лицето на Областна администрация има сигурна държавническа подкрепа, а организацията вече залага и дългосрочно стратегическо партньорство с ВВМУ. Вече има решение за създаването на университетски авариен екип от доброволци сред курсантите и студентите, който може да взаимодейства с всички други институции при възникване на кризисни ситуации.