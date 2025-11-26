Областният управител на Варна: Зелената зона вече действа, но документите са в "сивата зона"
Тя посочи, че съответните имоти са поискани за отписване на 13.03.2025 година от Община Варна. "Многократно за всеки един от посочените имоти е изисквано да бъде комплектовано отделно мотивирано искане, в което да се съдържат писмени доказателства и документи удостоверяващи изискванията", поясни още проф. Андреева и допълни, че към момента общината е представила необходимата документация само за 2 от терените.
"Ако не бъдат предоставени тези документи, общината е възможно да не придобие тези имоти, тъй като не може да ги използва по свое усмотрение, общината рискува да започнат съдебни спорове.", категорична бе проф. Андреева.
С днешната среща тя изрази надежда, че общинската адмистрация ще прояви по-голяма активност и ще комплектова съответните документи.
Законът за общинската собственост ясно определя условията, при които държавните имоти преминават в собственост на общината, каза още проф. Андреева и цитира текстта на "Параграф 42": "Застроените и незастроените парцели и имоти частна и държавна собственост отредени за жилищно строителство, и за обществени и благоустройствени мероприятия на общините съгласно предвижданията на действащите към датата на влизане на сила на този закон подробни градоустройствени планове преимнават в собственост на общините.
