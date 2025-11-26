"Има 26 имота, за които от Община Варна не са предоставили необходимите документи, имотите все още са държавни и общината няма основание да ги ползва. Ако ги ползва ще се дължи обезщетение в полза на държавата. Ако трябва да обобщя зелената зона вече действа, но документите все още са в "сивата зона". Това каза областният управител на област Варна проф. Андрияна Андреева на брифинг днес.Тя посочи, че съответните имоти са поискани за отписване на 13.03.2025 година от Община Варна. "Многократно за всеки един от посочените имоти е изисквано да бъде комплектовано отделно мотивирано искане, в което да се съдържат писмени доказателства и документи удостоверяващи изискванията", поясни още проф. Андреева и допълни, че към момента общината е представила необходимата документация само за 2 от терените."Ако не бъдат предоставени тези документи, общината е възможно да не придобие тези имоти, тъй като не може да ги използва по свое усмотрение, общината рискува да започнат съдебни спорове.", категорична бе проф. Андреева.С днешната среща тя изрази надежда, че общинската адмистрация ще прояви по-голяма активност и ще комплектова съответните документи.Законът за общинската собственост ясно определя условията, при които държавните имоти преминават в собственост на общината, каза още проф. Андреева и цитира текстта на "Параграф 42": "Застроените и незастроените парцели и имоти частна и държавна собственост отредени за жилищно строителство, и за обществени и благоустройствени мероприятия на общините съгласно предвижданията на действащите към датата на влизане на сила на този закон подробни градоустройствени планове преимнават в собственост на общините.