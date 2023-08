Областният управител на Варна инициира взаимодействие между институциите на местната и държавната власт във връзка с редица културни събития 

© Областният управител на Варна доцент Андрияна Андреева инициира серия от срещи насочени към активно институционално взаимодействие между институциите на местната и държавната власт, ангажирани с провеждането на културни политики. Целта на всяка една среща е засилен обмен на творчески идеи, за създаване и утвърждаване на нови арт проекти и пространства. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.



Поредната среща бе с директора на ТМПЦ – Варна Даниела Димова, която не само запозна областния управител с цялата палитра от сценични изкуства, които се провеждат на различни сцени през летния творчески сезон, но и с основните проблеми на ТМПЦ - Варна, свързани с оскъдната материална база в града за изява на различните видове изкуства.



Беше дискутиран и един изключително мащабен по своя дух и характер културен проект за Варна, който ще позволи изява на различни сценични изкуства непосредствено край морския бряг. Art on the see може да бъде новият културен фестивал, който буквално би могъл да се провежда край брега на морето – проект, с който още през 2024 година може да се обогати богатата палитра от фестивали в лятата столица на България. Предстои идеята за провеждането на Art on the see да се обсъди и с новия зам. Кмет по културата в Община Варна Ралица Герасимова, с която областният управител вече проведе първа работна среща.



Друга тема от разговора бе и възможността да се търси и намери подходящ терен във Варна за изграждането на една модерна многофункционална сграда за сценични изкуства, която може да бъде не само емблема на града, но и да позволи планирането и провеждането на повече мащабни културни събития и проекти. Една такава модерна многофункционална сграда може да помогне за планирането на по-богат културен календар, както и гостуването на ярки имена изпълнители от световните сцени.



Предстои нова среща между областния управител на Варна доцент Андреева с Даниела Димова – директор на ТМПЦ – Варна, на която ще бъде поканена и Ралица Герасимова – зам. кмет по културните политики в Община Варна.



21.08.2023 г.