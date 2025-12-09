Областният управител на Варна прие вълшебни гости
Летяха изящни снежинки, а звънките детски гласчета ни поведоха по вълшебните снежни пъртини на идващата приказна Коледа, за да ни напомнят, че доброто, обичта и уважението са всичко, което ни трябва, за да вървим напред.
Благодарим за тази искрена радост, за блестящите усмивки, за стиховете и песните, които изпълниха с нетърпение, с вълшебство и с добро всеки кът от сградата, приютила държавната администрация. И за подаръците благодарим!
Благодарим от все сърце на ръководството, на учителите, на възпитателите и на специалистите, които работят във всичките 10 групи на ДГ "Ален мак“ във Варна. Вие наистина създавате среда на обич, на сигурност и уважение. Отглеждате и възпитавате галанти, а Вашите деца растат уверени и щастливи.
С тази много специална визита сложихме началото на серия от очаквани и вълнуващи срещи в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, подчертаха от Областната администрация във Варна.
