Неподправена, чиста и неизчерпаема детска енергия завладя този следобед Областна администрация – Варна. Деца от ДГ "Ален мак“ гостуваха на областния управител професор Андрияна Андреева, за да представят част от специално подготвената Коледна програма "Заедно в подкрепа на доброто“.Летяха изящни снежинки, а звънките детски гласчета ни поведоха по вълшебните снежни пъртини на идващата приказна Коледа, за да ни напомнят, че доброто, обичта и уважението са всичко, което ни трябва, за да вървим напред.Благодарим за тази искрена радост, за блестящите усмивки, за стиховете и песните, които изпълниха с нетърпение, с вълшебство и с добро всеки кът от сградата, приютила държавната администрация. И за подаръците благодарим!Благодарим от все сърце на ръководството, на учителите, на възпитателите и на специалистите, които работят във всичките 10 групи на ДГ "Ален мак“ във Варна. Вие наистина създавате среда на обич, на сигурност и уважение. Отглеждате и възпитавате галанти, а Вашите деца растат уверени и щастливи.С тази много специална визита сложихме началото на серия от очаквани и вълнуващи срещи в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, подчертаха от Областната администрация във Варна.