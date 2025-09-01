ЗАРЕЖДАНЕ...
Областният управител на Варна проф. Андрияна Андреева застава зад Националния форум на читалищата в България
©
Тази подкрепа е не просто институционален жест – тя е израз на дълбока вяра в мисията на читалищата да бъдат пазители на българските традиции и в същото време катализатори на нови идеи и иновации. Проф. Андреева показва, че културата и общностният живот са ценности, които трябва да бъдат подкрепяни и развивани днес, за да имаме силно и вдъхновено общество утре.
Националният форум ще събере във Варна хора от цялата страна, обединени от обща кауза – да създават мостове между миналото и бъдещето, между традициите и иновациите. Подкрепата на проф. Андреева е още един знак, че заедно можем да вървим напред, да се учим един от друг и да градим читалища, които са живи и значими за своите общности.
"Споделям вълнението и гордостта от факта, че Националният форум на читалищата в България ще проведе едно от най-значимите събития за културната и читалищна общност в страната именно във Варна. Високо оценявам усилията на Народно читалище "Васил Левски 1945"- Варна да организира и подкрепя форум, който съчетава духа на традициите и енергията на иновациите" - проф. Андрияна Андреева, Областен управител на Варна.
От 2 до 4 октомври 2025 г. Варна ще бъде мястото, където ще се срещнат идеите, опитът и вдъхновението!
Регистрацията за Националния форум на читалищата в България е отворена до 15 септември 2025 г. или до изчерпване на местата.
Още от категорията
/
Тодор Балабанов отговори на Попов: Щом е така, нека "Овърсийз Хоризонт" да му плаща заплатата, а не бюджетът на варненци!
29.08
Варненски съд потвърди присъдата на румънски шофьор, който предизвика катастрофа, в която загина сина му
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Тодор Балабанов отговори на Попов: Щом е така, нека "Овърсийз Хор...
20:56 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.