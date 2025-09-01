Когато една кауза има смисъл, тя винаги намира своите съмишленици. С огромна радост споделяме, че Областният управител на Варна – проф. Андрияна Андреева също застава зад Националния форум на читалищата в България "Традиции и иновации“, съобщиха от Народно читалище "Васил Левски 1945 г."- гр. Варна.Тази подкрепа е не просто институционален жест – тя е израз на дълбока вяра в мисията на читалищата да бъдат пазители на българските традиции и в същото време катализатори на нови идеи и иновации. Проф. Андреева показва, че културата и общностният живот са ценности, които трябва да бъдат подкрепяни и развивани днес, за да имаме силно и вдъхновено общество утре.Националният форум ще събере във Варна хора от цялата страна, обединени от обща кауза – да създават мостове между миналото и бъдещето, между традициите и иновациите. Подкрепата на проф. Андреева е още един знак, че заедно можем да вървим напред, да се учим един от друг и да градим читалища, които са живи и значими за своите общности."Споделям вълнението и гордостта от факта, че Националният форум на читалищата в България ще проведе едно от най-значимите събития за културната и читалищна общност в страната именно във Варна. Високо оценявам усилията на Народно читалище "Васил Левски 1945"- Варна да организира и подкрепя форум, който съчетава духа на традициите и енергията на иновациите" - проф. Андрияна Андреева, Областен управител на Варна.От 2 до 4 октомври 2025 г. Варна ще бъде мястото, където ще се срещнат идеите, опитът и вдъхновението!Регистрацията за Националния форум на читалищата в България е отворена до 15 септември 2025 г. или до изчерпване на местата.