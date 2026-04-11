Областният управител на Варна Атанас Михов отправи официално обръщение към жителите на областта по повод най-светлия християнски празник – Възкресение Христово, предава Varna24.bg.

В своето приветствие той призова за смирение, но и за активна работа в името на по-доброто бъдеще на региона.

Атанас Михов подчерта, че Възкресение е празник, който надхвърля религиозния символ и се превръща в зов към сърцето на всеки човек за ново начало.

"Имаме нужда от светлината на безкрайната Божия сила, защото живеем в дни на глобално разделение и несигурност. Нека във всяко сърце влезе тази велика Вяра, че Животът побеждава смъртта, че Доброто е по-силно от злото“, сподели областният управител.

Михов постави акцент върху нуждите на Варненска област, като призова празничната емоция да бъде впрегната в конкретни цели за по-добра социална среда и устойчиво развитие на бизнеса в региона.

"Нека великденските дарове на хармонията и мира да разцъфнат навсякъде“, завърши поздравлението си Атанас Михов.