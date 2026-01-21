На първата за годината работна среща между областния управител професор Андрияна Андреева и началника на РУО – Варна д-р Ирена Радева, бяха обсъдени съвместни инициативи и проекти в подкрепа на образованието в региона.Стремежът към образование, което съчетава знания, умения, възпитание в духовни ценности и добродетели, професионалното и иновативното образование, които променят съвременното училище и подготвят децата ни за бъдещето по най-успешния начин – с професионализъм и педагогическо майсторство, с грижа и подкрепа, с доверие и разбиране, с търпение и с любов.1/ Под мотото "Изкуството в училище“ ОА – Варна и РУО – Варна ще инициират серия от изяви и изложби на ученици от Варна и областта, които изучават различни видове изкуства. Ученическото творчество ще бъде представяно в Арт Галерия 12 на Областна администрация – Варна, създадена, за да представя произведения на творци от региона. Покана за участие ще получат:- Школите при Общински детски комплекс Варна- СУ ХНИ "Константин Преславски“ - Варна- НУИ "Добри Христов“ - Варна- Професионалната техническа гимназия Варна- Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" - Варна2/ Литературен конкурс "Моите корени“, посветен на родовата памет, съхранявана от семейства или общности, които живеят на територията на област Варна. Ще бъдат подкрепени участници – ученици от региона, които ще извършат проучване съвместно със семействата си или с изявени общественици от района, в който живеят.- Отличените произведения ще бъдат издадени в книга - дигитален формат, която ще бъде предоставена на всички училищни библиотеки и на читалищата в област Варна.1/ Областна администрация – Варна и РУО – Варна ще организират Регионален форум за "Високи постижения в областта на модернизацията на професионалното образование и обучение“. Място: Иновативна ПГСС "Св. Георги Победоносец“ – Суворово. Форумът ще е за преподаватели, които имат до 5 години педагогически стаж. Ще позволи ефективна презентация и обмен на добри практики в областта на ПОО, повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и ще стимулира съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО.2/ Работни посещения в учебни заведения в област Варна, които предоставят професионално обучение, водещо до получаване на различни степени на професионална квалификация.3/ Традиционна среща и подкрепа за новоназначени учители в училища и детски градини от област Варна. / провежда се в началото на НУГ/4/ Организиране на събитие за обществена подкрепа и признание за учителите от област Варна, номинирани за ежегодните награди "Неофит Рилски“ на МОН.1/ Традиционно връчване на награди и отличия на РУО – Варна и на Областния управител за ученици от областта, получили отличен успех на ДЗИ.2/ "Виждаме и се гордеем с Вашите успехи“ – събитие за представяне на предложенията за отличието "Национална диплома“, която се присъжда на зрелостници с отличен /6,00/ успех по всички учебни предмети от дипломата, от ДЗИ и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.3/ Институционална подкрепа за ученици, които се готвят и се включват за участие в национални и международни състезания и конкурси във всички сфери на науките, на изкуствата и спорта.1/ РУО – Варна и ПК по заетост в ОА – Варна - Защита и утвърждаване на Държавния план прием за учебната 2026- 2027 година.