Областният управител на Варна връчи годишната национална награда за социални иновации
©
"Дейността на Регионалния център за развитие на социалната икономика в Североизточна България дава много добри примери“, каза областният управител проф. Андрияна Андреева. Успешни проекти има в общините Долни чифлик и Дългопол, където развитието на социалните услуги се поставя като приоритет и през 2026 година, допълни тя като припомни, че в момента провежда своята инициатива "12 стъпки към бъдещето на област Варна“, в рамките на която посещава общините и се запознава с проектите на местната власт.
"Заедно с Регионалния център имаме обща кауза да популяризираме социалната и солидарна икономика и затова се срещаме и със студенти от Икономическия университет“, каза още проф. Андреева. Вече за втора академична година представители на центъра запознават бъдещите икономисти с нормативната уредба и проектите, по които работят.
Областният управител връчи годишната национална награда за социални иновации - в категория социална иновация, свързана със заетостта - на варненското предприятие "Карнавал БГ“ ЕООД. Техният семеен бизнес е регистриран още в началото като социално предприятие. То произвежда сценични костюми, които подаряват на детски градини, където има деца с увреждания.
