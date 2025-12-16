Социалната работа е като изкуство, което не само може, но и трябва да бъде споделяно. Това е философията на Регионалния център за развитие на социалната икономика в Североизточна България, който отчете дейността на организацията на пресконференция в Областната администрация - Варна. Координаторът на Регионалния център Калина Кънчева припомни, че Проектът за развитие на социалната икономика в България, наречен П41, започна преди малко повече от 3 години. За това време са популяризирани възможностите на социалните предприятия за хора от уязвими групи. Важно уточнение е, че в тази категория влизат не само хора с някакъв тип затруднения, но и такива, които са преминали през лечение на зависимости, бежанци, младежи до 29 годишна възраст, безработни лица над 55 години и др. Във Варненска област функционират най-голям брой социални предприятия в страната."Дейността на Регионалния център за развитие на социалната икономика в Североизточна България дава много добри примери“, каза областният управител проф. Андрияна Андреева. Успешни проекти има в общините Долни чифлик и Дългопол, където развитието на социалните услуги се поставя като приоритет и през 2026 година, допълни тя като припомни, че в момента провежда своята инициатива "12 стъпки към бъдещето на област Варна“, в рамките на която посещава общините и се запознава с проектите на местната власт."Заедно с Регионалния център имаме обща кауза да популяризираме социалната и солидарна икономика и затова се срещаме и със студенти от Икономическия университет“, каза още проф. Андреева. Вече за втора академична година представители на центъра запознават бъдещите икономисти с нормативната уредба и проектите, по които работят.Областният управител връчи годишната национална награда за социални иновации - в категория социална иновация, свързана със заетостта - на варненското предприятие "Карнавал БГ“ ЕООД. Техният семеен бизнес е регистриран още в началото като социално предприятие. То произвежда сценични костюми, които подаряват на детски градини, където има деца с увреждания.