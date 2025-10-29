Студенти от специалност "Компютърна криминалистика“ на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ присъстваха на съдебно заседание по търговско дело в Окръжен съд – Варна. Те бяха придружавани от своя преподавател доц. Гергана Върбанова. Спорът, който обучаващите се наблюдаваха, бе между застрахователна компания и близък на починало в катастрофа лице, който подал иск за претърпени неимуществени вреди заради загубата на своя роднина. В заседанието бяха защитени три съдебни експертизи. Поведението на вещите лица и на съдебния състав представляваха интерес за обучаващите се. След края на заседанието, съдия Ралица Райкова обясни на младите хора съществената роля на експертизите при решаването на дела. Посочи, че при разглеждания от нея спор, съдебно-психологическата, медицинската и авто-техническата експертизи изясняват ситуацията и помагат на съда за вземе своето решение – дали да уважи или да отхвърли иска за обезщетение.Ден по-късно над 100 души - съдии и служители - от Окръжен съд – Варна участваха в обучение на тема "Киберсигурност“, организирано от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Флотилен адмирал проф. Калин Калинов поздрави екипа на съда и им пожела ползотворно обучение в една от най-високо технологичните учебни бази у нас.Лекторите - д-р Александър Кирков и доц. Гергана Върбанова – запознаха присъстващите с най- честите заплахи при информационните и мрежовите технологии. Подчертаха, че свързаността на хората винаги крие риск и именно човешкото поведение е онова, заради което е възможна кражба на лични данни и информация. Присъстващите получиха съвети за т.нар. "дигитална хигиена“, която всеки е необходимо да спазва и как безопасно да сърфира в интернет. Отделено беше внимание и на електронните доказателства, описани в европейския регламент 1543/2023, който се прилага за доставчиците на цифрови услуги във връзка с трансграничното сътрудничество по наказателни дела.Двете инициативи бяха част от изпълнението на подписания меморандум за сътрудничество между Окръжен съд – Варна и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“.