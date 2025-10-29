ЗАРЕЖДАНЕ...
Обмен на опит между Военноморското училище и Окръжен съд – Варна
Ден по-късно над 100 души - съдии и служители - от Окръжен съд – Варна участваха в обучение на тема "Киберсигурност“, организирано от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Флотилен адмирал проф. Калин Калинов поздрави екипа на съда и им пожела ползотворно обучение в една от най-високо технологичните учебни бази у нас.
Лекторите - д-р Александър Кирков и доц. Гергана Върбанова – запознаха присъстващите с най- честите заплахи при информационните и мрежовите технологии. Подчертаха, че свързаността на хората винаги крие риск и именно човешкото поведение е онова, заради което е възможна кражба на лични данни и информация. Присъстващите получиха съвети за т.нар. "дигитална хигиена“, която всеки е необходимо да спазва и как безопасно да сърфира в интернет. Отделено беше внимание и на електронните доказателства, описани в европейския регламент 1543/2023, който се прилага за доставчиците на цифрови услуги във връзка с трансграничното сътрудничество по наказателни дела.
Двете инициативи бяха част от изпълнението на подписания меморандум за сътрудничество между Окръжен съд – Варна и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“.
