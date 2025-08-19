Заместник-кметът на Варна Илия Коев обсъди с районните кметове възможностите за увеличаване правомощията на общинските еколози, налагането на по-високи глоби при неправилно изхвърляне на отпадъци, местата и точките, където се наблюдава необходимост от разполагане от допълнителни съдове за смет.От кметство "Приморски“ изразиха притеснения, че се акумулира голямо количество отпадък около съдовете за смет, обслужващи търговските обекти на пазар "Чаталджа“, което замърсява трайно района и генерира напрежение и неудобство сред посетителите и живеещите в близост граждани.По казуса заместник-кметът Илия Коев поиска в най-кратки срокове да бъде организирана среща в Община Варна, на която да бъдат поканени ръководствата на Общински съвет, "Пазари“ ЕАД и сметопочистващата фирма на дружеството, за да бъде ревизирано изпълнението на договорните задължения на всяка от страните.