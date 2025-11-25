Обновена експозиция в Художествения музей "Георги Велчев" – Варна
Художественият музей разполага с постоянна експозиция от произведения на яркия български маринист, която включва живописни картини със селски и градски мотиви от 30-те години на ХХ век, автопортрети от Германия, Франция, Канада, гвашови творби, създадени в Париж между 1920 и 1922 г., изобразяващи парка Монсо и Булонската гора, както и най-добрите морски пейзажи на живописеца от 1930-те и 1940-те години.
След сегашното обновяване в разширения си вид тя представя вече над 80 произведения на патрона на музея - добавени са 10 произведения - основно маслена живопис и гваш, които досега са били съхранявани във фонда. Реставрираните и преведени в експозиционен вид картини са морски пейзажи, портрети, един от които гваш, природни и градски пейзажи от пътуванията на художника из селата и малките градчета на България в последния му творчески период, както и един пейзаж - гваш, от неговия френски период.
Преживяването на посетителите е допълнено от прожектирано на екран слайд шоу, което запознава с оригинални документи и фотоси от живота на артиста. Показани са и оригинални фотоси от личния архив на семейство Велчеви, в които се проследяват моменти от детството до неговите последни години в родния град. Така посетителите могат да се потопят в епохата и в изворите на вдъхновение на забележителния български творец.
Музейните служители са на разположение на посетителите за беседи за творческия път на Георги Велчев и неговия принос в българското изкуство.
Художественият музей “Георги Велчев" е разположен в родната къща на художника. След смъртта му тя е дарена на град Варна за вечни времена през 1958 г. от брат му Владимир Велчев, който живее в САЩ, и сестра му Павлина Велчева, за да бъде къща-музей на художника Георги Велчев. Къщата е превърната в музей през 1961 г. с първи уредник Павлина Велчева и оттогава досега функционира по този начин. Музеят разполага с пет изложбени салона с обща площ около 100 кв. м. и фонд от 239 творби. От 2008 г. е филиал на Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ - Варна. През 2017 г. в двора на музея е възстановено ателието на художника, където ежемесечно се представят изложби на съвременно изкуство. Така младите в изкуството могат да съизмерват своите постижения с непреходните стойности на класиката, което утвърждава мястото на музея като естествен притегателен център на интелектуалната общност, значим за художествения живот в града.
Входът в художествения музей е 3 лв., за деца под 6 г. достъпът е безплатен, за групи от 10 и повече деца и ученици - 2 лв. Семеен билет дава възможност на двама възрастни с до 3 деца над 6 г. да посетят музея за 6 лв.
