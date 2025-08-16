Ремонтът на плувен комплекс “Приморски" във Варна ще завърши за 3 месеца, разкри общината, след като десетки плувни клубове излязоха на протест с искане за повече яснота. Те ползват един общ басейн, докато тече ремонтът на комплекса.
“Този ремонт, който ще започне, тъй като има доста неща, които трябва да бъдат отремонтирани, да започне по едно и също време всяка една част от него и да свърши във възможно най-кратки срокове", каза старши треньор на ПСК Черно море - Никола Петров.
Плувните клубове протестират и искат химически препарати за поддържане на басейните, след като една от фирмите обжалва и процедурата се забави.
“Трудно ще бъде, но се надявам клубовете да покрият малка част от това, което е необходимо за химикали, като общината ще търси спонсори и допълнителни средства", допълни Дирон Ръсовски, представител на плувните клубове.
Ремонтът на плувния комплекс започва на 9 септември и ще продължи 3 месеца, обещаха от общината.
“На всяка сесия на Общинския съвет ще викаме фирмата и нейният управител да дават доклад какво се е случило и докъде е ремонтът", призна заместник-кметът.
Сегашният ремонт е частичен, а според експерти е необходим цялостен.
Виктор1
преди 31 мин.
Е га ти и частичния ремонт... Три месеца ще лепят плочки ли? От както дойде тоз началник на басейна, нищо не е наред. нито водата беше наред, нито чистотата, нито пък басейна работи нормално. Всеки месец по 10-15 дена го спират незнам за какво. Иначе имаме карти за плуване...
