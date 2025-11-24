Обновяват сградата на ДКЦ V "Св. Екатерина" във Варна
Проектът е на обща стойност 7,56 млн. лв., от които 7,41 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Той се осъществява в рамките на програма "Развитие на регионите" 2021-2027, процедура "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж". Партньор на лечебното заведение в изпълнението на интегрирания проект е Община Варна.
Планира се цялостно обновяване на сградата на ДКЦ V с редица енергийно ефективни мерки. Проектът включва поставяне на топлоизолация на фасадите и покрива, модернизиране на вентилацията и климатичната система, подмяна на електрическата инсталация и осветлението с LED решения, както и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление. По данни на екипа тези подобрения ще осигурят достигане на енергиен клас "А" и ще намалят потреблението на първична енергия с над 30%.
В рамките на проекта ще бъде закупена и модерна медицинска апаратура за диагностика и профилактика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания, включваща уникален и първи за града открит ядреномагнитен резонанс (ЯМР), компютърен томограф, графично-скопичен рентген, ехокардиограф с цветен доплер, ехограф и цифров мамограф. Новата инфраструктура ще осигури качествено обслужване на специфични целеви групи като деца и лица със специални потребности, предлагайки широк спектър от високоспециализирани консултации, изследвания, скрининг и амбулаторни процедури.
Проектът включва и облагородяване на прилежащите зелени площи, изграждане на детска площадка и модерни паркоместа. Предвижда се засаждане на растителни видове, които задържат фините прахови частици. В комбинация с обновения облик на сградата това ще повиши както естетическата, така и екологичната стойност на района, в духа на принципите на Новия европейски Баухаус.
Дейностите трябва да се изпълнят за период от 36 месеца и следва да приключат до септември 2028 година. С реализирането на този проект ДКЦ V "Света Екатерина" се утвърждава като регионален диагностичен център за комплексна профилактика и диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания, предоставяйки достъп до високоспециализирани медицински услуги за всички граждани на Варна и региона, посочи д-р Павлова.
Управителят на лечебното заведение припомни, че в ДКЦ V работят 90 служители, сред които водещо място заемат 45 лекари – висококвалифицирани специалисти, включително хабилитирани преподаватели и медици с повече от една специалност. Те работят в тясно сътрудничество с 29 специалисти по здравни грижи и помощния персонал, осигурявайки диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика по 20 медицински специалности.
С подкрепата на Община Варна лечебното заведение е обновило оборудването си с иновативен апарат за ударно-вълнова терапия "Duolith" на фирмата STORZ (Швейцария) за приложение в ортопедията, неврологията, урологията и дерматологията. Подобрена е и инфраструктурата чрез преасфалтиране и разчертаване на паркинга пред и зад сградата, обясни д-р Павлова.
По линия на профилактичните програми за обществено здравеопазване, финансирани от Община Варна, центърът е реализирал три програми – скрининг на заболявания на щитовидната жлеза, профилактика на онкологични заболявания – рака на гърдата чрез иновативен апарат, както и профилактика и диагностика в общински социални, детски и образователни заведения чрез иновативен метод – телемедицина.
