Обновяват важно културно средище във Варна
Със средствата то ще бъде енергийно обновено, а сред очакваните резултати са подобрени енергийни характеристики и намаляване на разходите за енергопотребление с минимум 30% чрез топлоизолиране на външните стени, подмяна на старата дограма с нова PVC, монтаж на фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление на покрива на сградата, цялостна подмяна на осветлението с нови LED осветителни тела.
Ще бъдат подобрени условията както за посетителите, участващи в различни кръжоци, танцови състави, самодейни групи др., така и за работа на служителите в читалището. Сградата ще бъде приведена в съответствие с изискванията за достъпна архитектурна среда.
Срокът за изпълнение е до 30.06.2026 г.
Благомир Коцев запозна европейските комисия и парламент с проблемите на правораздавателната система у нас
