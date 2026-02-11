Община Варна започна изпълнението на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Народно читалище "Христо Ботев 1928“ и е на обща стойност 504 576, 24 евро, информираха от Областния информационен център в морския град.Със средствата то ще бъде енергийно обновено, а сред очакваните резултати са подобрени енергийни характеристики и намаляване на разходите за енергопотребление с минимум 30% чрез топлоизолиране на външните стени, подмяна на старата дограма с нова PVC, монтаж на фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление на покрива на сградата, цялостна подмяна на осветлението с нови LED осветителни тела.Ще бъдат подобрени условията както за посетителите, участващи в различни кръжоци, танцови състави, самодейни групи др., така и за работа на служителите в читалището. Сградата ще бъде приведена в съответствие с изискванията за достъпна архитектурна среда.Срокът за изпълнение е до 30.06.2026 г.