Поради установена неотложна необходимост, утре, 20 август 2025 г., служители на Общинско предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ (ДДД) отново ще третират срещу вредители дървесна растителност в централната част на Варна.Обработките ще бъдат извършени на дърветата в пешеходната зона по бул. "Княз Борис I“ между Съдебна палата и Фестивалния комплекс в ранните утринни часове на деня и при подходящи метеорологични условия.Дейностите са по препоръка на специалист по растителна защита към предприятието. Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.