Образи на социално напрежение ще провокира публиката във Варна
Образите на социалното напрежение са комплексни проявления на универсални психологически структури и отговарят на определени поведенчески модели в българското общество, проявяващи се на колективно ниво. Всеки от тях е носител на определена субективна същност и характер, подобно на човешките същества.
Финалните обекти в инсталацията са базирани на 12 първообраза, създадени от 12 представители на различни творчески професии като интуитивни пластични форми от глина на база лични истории, свързани със социално напрежение. Още със самото си създаване, тези интуитивни форми получават имена от своите създатели, биват превърнати в интерактивни персонажи и подредени от тях в едно общо пространство.
Обектната инсталация "Образи на социалното напрежение“ е базирана на инициативата на Илия Тошкин "Форум за гражданско въображение – защитена среда за артистични изследвания на обществото“.
Обектите в инсталацията ще бъдат придружени от QR-кодове, с помощта на които ще може да се чуе техният т.нар. звуков отпечатък – трептението, с което се изразява неговата същност при досег с визуалното пространство.
Концепция: Илия Тошкин, изследователски консултант: д-р Радост Минина, визия на инсталацията: Илия Тошкин и Йоан Барабан.
Събитието е насочено към всякакви публики и особено – за артисти, терапевти, педагози, архитекти и хуманитаристи, за представители на независимата сцена и организации, свързани с изкуството, обществото, човешките права и околната среда.
Вход свободен!
