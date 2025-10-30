Образуваха 7 дела срещу "Зелената зона" във Варна
© Varna24.bg
Четири от жалбите са били с искане единствено за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Тези производства са прекратени, тъй като съгласно Административнопроцесуалния кодекс (АПК) такова искане може да се разглежда само в рамките на основно производство по оспорване на самия административен акт, а не в отделно дело.
Три дела са образувани по жалби, целящи пряко оспорване на заповедта. Две от тях са оставени без движение за отстраняване на процесуални нередовности.
Последното дело е с комплексно искане – както за отмяна на заповедта, така и за спиране на нейното изпълнение. Оставено е временно оставено без движение, като са дадени конкретни указания за отстраняване на нередовностите на жалбата.
